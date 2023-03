Cancillería sin respuesta de Estados Unidos por solicitud de extraditar a Thelma Aldana

Tras conocerse la segunda solicitud de extradición en contra de la ex fiscal general Thelma Aldana, de momento autoridades de la cancillería Guatemalteca afirman que no han recibido información de Estados Unidos, sobre la primera petición en contra de la ex funcionaria.



Luego que el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizara una segunda petición de extradición en contra de la ex fiscal general Thelma Aldana, se ha consultado al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el proceso de la primer solicitud autorizada en noviembre del año pasado.



A decir de las autoridades de la cancillería, desde noviembre que fue autorizada la solicitud por parte del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y una vez la Corte Suprema de Justicia hizo entrega de la documentación el ministerio entrego la petición a las autoridades de Estados Unidos para informar sobre el requerimiento guatemalteco.



Sin embargo a la fecha no se ha recibido una comunicación oficial de Estados Unidos en donde se de una respuesta que indique si se aceptó o no la petición guatemalteca contra la ex fiscal.



En este caso, la solicitud es por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y peculado por sustracción en forma continuada, por supuestamente haber entregado una plaza fantasma al difunto decano de la facultad de derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla.



De momento se espera la respuesta de Estados Unidos a la petición, mientras la cancillería espera la información oficial de la Corte Suprema de Justicia para así remitir la nueva petición por el caso edificio zona 5 a las autoridades estadounidenses.



Por Sergio Osegueda

