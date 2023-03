Al menos 3 implicados aceptarían culpa en caso Edificio Zona 5

Al menos 3 de 6 implicados más en el caso de la compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público durante la administración de Thelma Aldana, están dispuestos a acogerse a la ley de aceptación de cargos en la próxima audiencia.



Para el próximo 22 de marzo se tiene previsto que el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia para 6 implicados en el Caso Edificio zona 5, en donde se debe determinar si estos deben o no enfrentar juicio por la supuesta compra sobrevalorada de un edificio por 35 millones de quetzales para el Ministerio Público durante la gestión de la ex fiscal Thelma Aldana.



Sin embargo se ha conocido que al menos 3 de las implicadas buscarían acogerse a la ley de aceptación de cargos, tal y como lo hizo Mynor Lobos quien finalmente aceptó su culpa por el delito de testaferrato.



En este caso se trata de Patricia Beatriz Guzmán, Diana Benavides y Lourdes Leyton, quien estarían presentado su solicitud ante el juez correspondiente para que este determine si acepta o no dicho procedimiento.



Los demás estarían enfrentando el proceso por la vía ordinaria.



Se espera que en dicha audiencia se presenten los argumentos necesarios y el juzgador, que de momento es suplente hasta que la juez Sara Yoc tome posesión del cargo, decida si acepta los mismos e impone la pena respectiva por delitos de fraude y abuso de autoridad.

Por Sergio Osegueda