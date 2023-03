Salud confirma destitución de Viceministro de Hospitales por posible corrupción

A raíz del caso revelado por el Ministerio Público en donde se encuentra implicado el Viceministro de Hospitales, Gerardo Hernández, el titular del Ministerio de Salud brindó detalles sobre el caso y sobre el proceso de destitución.

Luego de las revelaciones del Ministerio Público en dónde se señala a Gerardo Hernández mientras fungía como Viceministro de Hospitales de asociación ilícita y fraude, el Ministerio de Salud en conferencia de prensa brindó más detalles de la situación.

El titular de esta cartera informó que ellos ya estaban enterados de la situación y de las malversaciones que se habían realizado en el Hospital Nacional de Chimaltenango.

Y por ello comentó que desde el pasado lunes se emitió un acuerdo gubernativo sobre la destitución de Gerardo Hernández como Viceministro de Hospitales.

Sin embargo, el órgano investigador solicitó que en tanto no se emitiera una orden de aprehensión, no se le avisará al sindicado para no obstaculizar o entorpecer la investigación en curso y continuar con los procesos comprobatorios de los hechos.

Mientras eso suceda deberá seguir como Viceministro de Hospitales, hasta que sea capturado.

Al referirse al caso con el cual se vincula a Hernández, el Ministro expresó que tras la inauguración del nuevo hospital de Chimaltenango en febrero pasado, se descubrieron posibles irregularidades y anomalías en procesos de adquisiciones en las adjudicaciones y entregas de insumos no esenciales.

Coma detalló que no se cumplieron los tiempos pactados, incluso habiendo siendo pagados, algo que se puede considerar como una estafa para el Estado de Guatemala

Según el Ministerio Público, el montón que podría haber erogado Hernández supera los Q67 millones.

La tarde de este miércoles, el Ministerio de salud emitió un comunicado en donde indica que el Viceministro de Hospitales si fue destituido de su cargo y debido a que la investigación aún esta en curso no se ampliará más detalles de lo sucedido, para respetar las pesquisas del ente investigador.

Por Bryan Choy