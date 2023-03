CSJ rechaza una serie de amparos que no considera que tengan los elementos necesarios para darles trámite

La Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de amparos al considerar que no hay elementos para dar trámite a los mismos o bien no hay indicios para retirarle la inmunidad a los señalados.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron rechazar una serie de antejuicios al considerar que no hay elementos parar continuar con los trámites de los mismos.



El primero fue el interpuesto por la abogada defensora del ex fiscal Juan Francisco Sandoval, Claudia González en contra del juez de diligencias urgentes, Víctor Hugo Ríos, a quien señalaban de colusión por haber girado una orden de captura en contra de la ex mandataria de CICIG, Leyli Santizo, en un caso que se conoce en otro juzgado, pero la corte determinó que las razones no encajan según ley para iniciar un proceso para el retiro de la inmunidad.



El segundo, un antejuicio planteado por el diputado Aldo Dávila en contra del presidente Alejandro Giammattei, a quien señala de haberle faltado el respecto en diferentes mensajes de cadena nacional, la corte no encontró indicios que permitan continuar con el proceso.



Otro antejuicio rechazado ha sido el presentado por Marinus Boer en contra del candidato Edmond Mulet, el registrador de ciudadanos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes pretendía fueran investigados por no aceptar sus recursos con los cuales asegura que el nombre del partido Cabal, no podía ser usado al estar registrado mercantilmente.



Finalmente, la Corte decidió no retirarle la inmunidad al juez César Adolfo González, contra quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad solicitó su antejuicio por la supuesta comisión de actos de corrupción, los cuales no detallaron, sin embargo los magistrados manifiestan que no hay elementos como para despojarlo de la inmunidad.

Redacción: Sergio Osegueda