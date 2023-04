CSJ suspende vista pública de partido Podemos por recusación de magistrados

La Corte Suprema de Justicia decidió suspender la vista pública prevista para este día para conocer los argumentos del partido Podemos, luego que Roberto Arzú presentara dos recusaciones contra los magistrados.

Después de hora y media de espera, este fue el anuncio dado por la Secretaria de la Corte suprema de Justicia al asegurar que la vista Pública en la cual, abogados y representantes del partido Podemos expondrían sus argumentos con los cuales buscan que se les otorgue un amparo que les permita que el Tribunal Supremo Electoral inscriba a su binomio presidencial compuesto por Roberto Arzú y David Pineda para las próximas elecciones.



Sin embargo derivado de dos recusaciones, la corte indicó que no podrá conocerlas.



Mientras tanto, el amparo no tendrá una resolución hasta que no se resuelvan las recusaciones y se defina que magistrados decidirán sobre la petición realizada por el partido Podemos.

Por Sergio Osegueda