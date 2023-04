Estas son las razones para que se denegara inscripción de Juan Francisco Solórzano Foppa

El Registro de Ciudadanos rechaza la inscripción de Juan Francisco Solórzano Foppa como candidato a alcalde de la capital por no cumplir con el artículo 113 constitucional, tras estar ligado a proceso por el caso Política y Falsedad.



El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral decidió dejar fuera de las Elecciones Generales a Juan Francisco Solorzano Foppa, como candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala con la coalición Movimiento Semilla, Movimiento Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).



Según se lee en la resolución:



“Juan Francisco Solorzano Foppa, quien se advierte que, en el acta de declaración jurada prestada ante la notaría Merly Alejandra Calito Girón, declaró que ha manejado fondos públicos; sin embargo, no se adjuntó la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) de la Contraloría General de Cuentas y no obstante, se fijó previó a la colación política para que la presentara, esta no cumplió con hacerlo”.



Además hicieron ver que Foppa se encuentra ligado a proceso dentro por el delito de falsedad ideológica con agravación de electoral, por lo que no cumple con el artículo 113 constitucional.



Por tal razón, el registro de Ciudadanos declaró vacante la candidatura a la alcaldía, así como el Concejal Titular Cinco, Concejal Titular Ocho y el Concejal Suplente Dos.

