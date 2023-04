Mantienen sentencia de 50 años de prisión contra Jorge Zea

La Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio ha rechazado la apelación presentada por la defensa de Jorge Zea por lo que mantiene la sentencia de 50 años de prisión en su contra por la muerte de su esposa, Luz María López.



Los magistrados de la Sala Segunda de apelaciones de Femicidio decidieron no aceptar el recurso presentado por la defensa de Jorge Zea con el cual pretendía anular la sentencia dictada en su contra tras ser encontrado culpable del femicidio de su esposa Luz María López.



La sala no encontró razón en los argumentos presentados, pues según la defensa hay incongruencia en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, pero a criterio de los magistrados, estas fueron evaluadas de forma correcta.



Con esta decisión, la sentencia de 50 años de prisión dictada en su contra se mantiene, aunque la misma aún no alcanza firmeza pues aún queda esperar si la defensa de este presenta algún recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para determinar si se mantiene o no la condena por femicidio.



Zea fue condenado el pasado 11 de octubre de 2022, luego que el tribunal segundo de femicidio determinara que fue Zea quien planifico y ejecuto la muerte de su esposa y también trabajadora del Ministerio Público hasta dejar abandonado su cuerpo en un tragante ubicado en la zona 2 de la ciudad capital y luego fingir que estaba desaparecida para no parecer el responsable.



Por Sergio Osegueda

Continue Reading