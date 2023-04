Representantes de Tajumulco no asisten a reunión sobre conflicto con Ixchiguán

El alcalde y representantes de la comunidad de Tajumulco no asistieron a la reunión para abordar el tema del conflicto con Ixchiguan, esto luego de activarse el conflicto territorial hace una semana.



A una semana del enfrentamiento entre pobladores de Tajumulco e Ixchiguan del departamento de San Marcos y donde cobro la vida de varias personas entre ellos un Coronel del Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa informó que no se pudo llevar a cabo una reunión entre las autoridades de ambos municipios ya que el alcalde de Tajumulco no asistió a dicha junta.



El titular de la Defensa mencionó que están a la espera que el Gobernador de San Marcos nuevamente reúna a las autoridades de Tajumulco e Ixchiguan para poder abordar el tema del conflicto entre ambos municipios.



El enfrentamiento ocurrió en la zona de una disputa de antaño entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en San Marcos, fronterizo con México, vinculada también con acciones del narcotráfico.



Aunque el Gobierno ha decretado estados de sitio en la zona e instalado mesas de diálogo, el conflicto no se ha resuelto.

por Marcos Cahuex