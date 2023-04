Salud descarta ola de contagios de Covid-19 tras la Semana Santa

El Ministro de Salud aseguró que no habrá una nueva ola de contagios de COVID-19, luego de que finalizara la semana santa.



Tras concluir la semana mayor se le consultó al Ministro de Salud, Francisco Coma sobre si tiene proyectado que se pueda registrar una nueva ola de COVID-19 en comparación a años anteriores, el titular de salud respondió que no se tendrá una nueva ola de contagios.



Aunque explicó que posiblemente lo que incremente sean los casos de COVID-19 pero no para registrar una nueva ola de contagios en Guatemala.



Francisco Coma mencionó que los hospitales que se habilitaron para la atención de pacientes contagiados del nuevo coronavirus ya están siendo cerrados y el equipo médico está siendo trasladado a otros centros de salud.



Durante diciembre del 2022 el Ministerio de Salud aseguró que el repunte de casos que se dio en esa fecha se debió a la presencia de los sublinajes de ómicron BQ.1 y BQ.1.1, también conocidos como “Perro del Infierno”, debido a su rápida transmisión. Pero también descartaron que pudiera haber una sexta ola en ese tiempo.

Por Marcos Cahuex