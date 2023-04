CSJ mantiene vigente inscripción de Romeo Guerra por la UNE

La Corte Suprema de Justicia rechazo el amparo en definitiva solicitado por el partido Todos en contra de la candidatura de Romeo Guerra como vicepresidente por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron en definitiva el amparo solicitado por el partido Todos en contra de la inscripción como candidato a la vicepresidencia por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza de Romeo Guerra.



Según se explicaba por la agrupación política, Guerra no podría participar ya que este es ministro de culto al ser pastor de una iglesia cristiano evangélica, incurriendo así en la prohibición del inciso f del articulo 186 de la constitución política de la república que establece que ningún ministro de cualquier religión o culto puede postularse a presidente o vicepresidente.



Sin embargo la Corte Suprema de Justicia establece que no se acredita que Guerra sea un ministro de culto y por tal razón no se accede a la petición realizada por el partido Todos, por lo que se mantiene vigente la inscripción de este para participar en las próximas elecciones del 25 de junio.



De momento aún se espera si Todos accionara o no ante la Corte De Constitucionalidad para tratar de revertir la decisión.

Por Sergio Osegueda