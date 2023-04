CSJ rechaza en definitiva amparo de partido Cabal por inscripción de Zury Ríos

La Corte Suprema de Justicia ha avalado por segunda vez la inscripción de Zury Ríos como candidata a la presidencia luego de rechazar en definitiva el amparo solicitado por el partido Cabal en contra de esta.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron rechazar en forma definitiva el amparo solicitado por el partido Cabal en contra de la candidatura de Zury Ríos a la presidencia del país por parte de la coalición Valor-Unionista.



En este caso el partido político asegura que Ríos tiene prohibición constitucional de participar en el proceso electoral al incurrir en el articulo 186 de la Constitución Política de la república en su inciso C donde se indica que parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de caudillos o jefes de estado no pueden participar, pues Ríos es hija del ex jefe de estado de facto José Efraín Ríos Mont.



Sin embargo, la Corte determino que no se vulnera tal articulo por lo que no accede a otorgar el amparo y avala la inscripción de Zury Ríos para participar en el proceso previsto para el próximo 25 de junio.



Esta es la segunda vez que el actual pleno de magistrado avala la candidatura de Zury Ríos pues en 2019, los mismos magistrados titulares que se mantienen aún en el cargo, a excepción de Delia Dávila y Silvia García que se excusaron en aquel momento, conocieron un amparo en que también pretendía dejar fuera a Ríos por la misma causal, siendo la decisión de la corte presidida en ese entonces por Nester Vásquez la de rechazar ese amparo y ordenar al Tribunal Supremo Electoral su inscripción.



De momento aún se espera conocer si el partido Cabal presentará o no la última apelación ante la Corte de Constitucionalidad sobre esta solicitud.

Por Sergio Osegueda