Tiroteo en fiesta de cumpleaños en Alabama deja 4 muertos y 28 heridos

Los oficiales de policía de Alabama imploraban el domingo a las personas que presentaran información sobre un tiroteo que mató a cuatro personas e hirió a otras 28 durante la fiesta de cumpleaños de una adolescente.

Entre los asesinados se encontraba un estudiante de último año de secundaria que planeaba jugar fútbol americano universitario y estaba celebrando el cumpleaños número 16 de su hermana. El tiroteo estalló el sábado por la noche en un estudio de baile en el centro de Dadeville.

Durante dos conferencias de prensa el domingo, el sargento Jeremy Burkett, de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama, no respondió preguntas. No dijo si un sospechoso estaba bajo custodia o si los investigadores sabían de algún motivo. No proporcionó los nombres de los asesinados.

Los tiroteos sacudieron la ciudad de 3.200 habitantes, que se encuentra a unas 92 kilómetros al noreste de Montgomery, Alabama.

