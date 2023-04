CSJ no acepta excusa del juez pesquisidor del antejuicio contra el diputado José Úbico

La Corte Suprema de Justicia no aceptó la excusa presentada por el juez pesquisidor del antejuicio contra el diputado José Ubico, por lo que deberá seguir con las diligencias del caso.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no aceptaron la excusa presentada por el juez pesquisidor Freddyn Fernández para dejar de conocer el proceso de antejuicio en contra del diputado José Armando Úbico.



El pesquisidor buscaba ya no continuar con el proceso, luego que el parlamentario lo recuso dos veces señalándolo de no ser imparcial en el proceso, recusaciones que al momento no han sido resueltas por el pleno de la corte, sin embargo los magistrados determinaron que no existe causal para separarlo del proceso.



Con esta decisión queda únicamente esperar la decisión de la corte sobre las recusaciones y de confirmarse que el juez Fernández debe continuar con el proceso, este debe continuar con las diligencias del caso y esperar si el diputado finalmente desea o no presentar sus pruebas de descargo ante los señalamientos en su contra.



En este caso, el Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad de Ubico luego de que Estados Unidos presentará una solicitud de extradición en su contra por la supuesta comisión de actos de narcotráfico en aquel país.

Redacción: Sergio Osegueda