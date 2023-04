Partidos erogaron Q2.7 millones por campaña electoral en 5 días

Once partidos políticos incumplieron con entregar los informes de los gastos de la campaña electoral en los primeros cinco días, conozcamos los detalles.



La Unidad de Fiscalización también detalló que de los informes presentados por los partidos políticos correspondiente al mes de marzo 2023, específicamente el periodo del 27 al 31 de marzo, 15 partidos políticos reportaron gastos de campaña, que oscilan desde Q.80.00 hasta Q.760,000.00.



También se hizo ver que 11 agrupaciones políticas no reportaron gastos de campaña; 3 presentaron sin movimiento, quiere decir ingresos y gastos. Y por último un partido político no entregó el informe financiero.



En total los partidos han reportado Q2.7 millones en gastos de campaña, que es de recordar que el techo de campaña es de Q34.9 millones.



Pero… ¿Qué partidos políticos no han reportados los gastos de campaña?



Los once partidos que incumplieron con el informe son los siguientes:



1. Partido Avanzada Nacional

2. Partido Politico Winaq

3. Partido Politico Podemos

4. Partido Politico Victoria

5. Movimiento Semilla

6. Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos

7. Partido Integración Nacional

8. Partido Republicano

9. Comunidad Elefante

10. Partido Unión Republicana

11. Partido Político Poder.



Y las agrupaciones que no reportaron movimientos son:



1. Prosperidad Ciudadana

2. Partido político Popular

3. Partido político VOS

Por Marcos Cahuex