Sala acata pedido de la CIDH y no otorga medidas sustitutivas a militares retirados

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó las medidas sustitutivas solicitadas por los militares retirados condenados dentro del caso Molina Theissen, al cumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Para este jueves se tenía previsto que se llevará a cabo la audiencia para dar cumplimiento a lo estipulado por la Corte de Constitucionalidad y así hacer una nueva resolución que permitiera en algún momento beneficiar a los militares retirados Manuel Callejas, Benedicto Lucas y Francisco Gordillo condenados dentro del caso Molina Theissen, con una medida sustitutiva.



Sin embargo, la sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, hizo del conocimiento que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena abstenerse de forma momentánea de otorgarles el beneficio solicitado.



En tal sentido, se procedió a esperar una resolución definitiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de tomar una decisión sobre si se les puede o no otorgar un beneficio como solicita la defensa de los militares, en tanto que el Ministerio Público sostiene que los delitos por los cuales fueron condenados no contemplan una medida sustitutiva.

Por Sergio Osegueda