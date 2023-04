TSE: Candidatos deben ser notificados de inscripción para hacer campaña

Los candidatos pueden hacer propaganda toda vez sean notificados de su inscripción, aunque no hayan recogido la credencial.



Tras el cierre de la totalidad de inscripción de candidatos, el TSE recibió 47,387 solicitudes de inscripción de candidatos, de los cuales 43,448 fueron inscritos y 3,939 no inscritos, además han emitido un total de 6,449 credenciales que ya han sido entregadas y un total de 4,455 resoluciones la que el registro ciudadanos emitió en este proceso electoral.



Esto quiere decir que, alrededor de 8 mil candidatos incrementaron para este proceso electoral en comparación de hace 4 años.



Ahora bien, una de las quejas que tenían los partidos políticos es debido a que los candidatos no podían hacer campaña electoral si no tenían credencial, sin embargo, esto cambió, luego de que por decisión del pleno, ahora los candidatos pueden hacer propaganda toda vez sean notificados de su inscripción, aunque no hayan recogido la credencial.



Aproximadamente el 80% corresponde a candidatos de género masculino inscritos y un 20% de género femenino.

Por Marcos Cahuex