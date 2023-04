Aldo Dávila no recibe amparo provisional de CSJ para inscripción

La Corte Suprema de Justicia no otorgó el amparo provisional solicitado por el partido VOS, con el cual pretendían que se diera marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir al actual diputado Aldo Dávila.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron el amparo provisional solicitado por el partido VOS, con el cual buscaban dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir al actual diputado Aldo Dávila, quien busca la reelección por dicha agrupación política.



De momento la corte estima que no es aconsejable dar el amparo, por lo que se deberá esperar hasta que los magistrados den una decisión en definitiva tras analizar detenidamente la argumentación de la agrupación política.



Mientras tanto, Dávila continúa fuera de la contienda electoral, luego que el tribunal decidiera no proceder a la inscripción, derivado de la cantidad de antejuicios interpuestos en su contra y que de momento aún se dilucidan en los tribunales del país.

Por Sergio Osegueda