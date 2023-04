Sala confirma fallo a favor de Manuel Baldizón en caso Transurbano

La Sala tercera de apelaciones rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público en contra de la resolución que benefició a Manuel Baldizón dentro del caso Transurbano, por lo que solo será investigado por un delito.



Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal no aceptaron la apelación presentada por el Ministerio Público con la cual pretendían dar marcha atrás a la decisión del juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal de otorgarle falta de mérito a 3 delitos que le imputaban al ex candidato presidencial Manuel Baldizón dentro del caso transurbano.



A decir de la sala, la juzgadora actuó conforme a derecho y por lo tanto la resolución emitida queda tal y como fue dictada en octubre del año pasado.



En tal sentido, Baldizón únicamente será investigado por el delito de Financiamiento Electoral Ilícito, por el cual quedó ligado a proceso, mientras que los delitos de Asociación Ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado quedan anulados tras la decisión de la sala.



De momento se espera que el juzgado fije una fecha para realizar la audiencia de etapa intermedia y determinar si Baldizón debe o no enfrentar juicio por este caso.

Por Sergio Osegueda