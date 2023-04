CSJ ordena inscripción de Otto Pérez Leal como candidato a alcalde

La Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional al partido Unión Republicana con el cual dejan sin efecto la nulidad decretada por el Tribunal Supremo Electoral y ordenan la inscripción de Otto Pérez Leal como candidato a alcalde.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron otorgar amparo provisional al partido Unión Republicana con el cual se ordena al Tribunal Supremo Electoral dar marcha atrás a la decisión de no inscribir a Otto Pérez Leal y así este pueda participar como candidato a la alcaldía de Mixco por dicha agrupación política.



De acuerdo a la decisión de los magistrados, hay elementos que hacen creer que la resolución no fue dictada conforme a lo estipulado y aunque hace falta un análisis profundo para dar un falló en definitiva, se hace aconsejable otorgar el amparo provisional requerido, y por ende que se permita la inscripción de Pérez Leal.



En este caso, el Tribunal no accedió a la inscripción, pues se contaba con los expedientes entregados por la fiscalía contra delitos electorales donde se hacía constar que el hijo del ex presidente Otto Pérez Molina, se encontraba aún vinculado a un caso de supuesto uso de fondos de la alcaldía de donde se pretende reelegir, en la campaña electoral del año 2015, pero la corte estima que existe un sobreseimiento a favor de Pérez Leal, que lo exenta de alguna responsabilidad.



Por Sergio Osegueda



Continue Reading