Rechazan otorgar medida sustitutiva a juez Coralia Contreras

La juez Coralia Contreras deberá seguir en prisión preventiva luego que la Sala Tercera de Apelaciones resolvió no aceptar la apelación con la cual buscaba que se le otorgara el beneficio de la medida sustitutiva.

Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones decidieron no aceptar la apelación interpuesta por la juez Coralia Contreras, con la cual pretendía anular la orden de ser enviada a Prisión preventiva y que así se le otorgara una mediada sustitutiva luego de ser ligada a proceso penal dentro del caso Fugas.



A criterio de la Sala, el juez -+, resolvió conforme a derecho y por lo tanto se mantiene su decisión de que la juzgadora continúe privada de libertad mientras dura la investigación en su contra.



Así también, los magistrados decidieron no aceptar la excusa presentada por Mena para no conocer el caso Fugas, asegurando que no existe alguna causal para dejar de ser el juez contralor del proceso.



Con ambas decisiones, se espera que el expediente llegue de nuevo al juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal para que se fije una fecha de audiencia de etapa intermedia y se discuta si contreras debe o no enfrentar juicio por este caso, donde se le señala de supuestamente haber emitido ordenes falsas de libertad que propicio la fuga de reos en diferentes cárceles.



Por Sergio Osegueda