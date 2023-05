Sala cierra caso de supuestas escuchas telefónicas contra Acisclo Valladares Urruela

La Sala Tercera de Apelaciones ha ordenado archivar el caso de supuestas escuchas telefónicas el cual se pretendía realizar en contra del ex ministro de economía, Acisclo Valladares Urruela, al considerar que no se llevó el procedimiento correcto.

Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones ordenaron archivar un proceso que se llevaba en contra del ex ministro de economía Acisclo Valladares Urruela en el cual el Ministerio Publico buscaba investigarlo por unos supuestos casos de escuchas telefónica que este habría ordenado realizar cuando laborara para una empresa de telecomunicaciones.

Este caso, originalmente, el juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal„ Freddy Orellana decidió que fuera enviado a un juzgado de paz al considerar que los hechos eran menores y por lo tanto no podía conocer este proceso, sin embargo a criterio de la Sala, este no es un delito de orden público y por ende el Ministerio Público no puede accionar en este caso, por lo que revoca la decisión de Orellana y ordena el archivo de la carpeta judicial.

Según la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad, Valladares Urruela había enviado a espiar a algunos diputados del congreso y otros empresarios, pero al momento no se logró concretizar la investigación.

Por su parte el Ministerio Público indica que la resolución es clara en aseverar que en esas acciones no tiene injerencia el ente investigador no obstante aún se hace un análisis de la resolución.

Por Marcos Cahuex