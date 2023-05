Manuel Baldizón y Carlos Pineda difunden señalamientos en redes sociales

Manuel Baldizón presentó una denuncia penal en el MP contra Carlos Pineda para que se le investigue y al “grupo paralelo” que, según él, lo acompaña. El candidato de Prosperidad Ciudadana, más temprano hoy, señaló a Baldizón como un “exconvicto confeso” que regresó al país para “entorpecer unas elecciones libres”.

Ambos políticos mantienen una disputa desde hace meses, luego que Pineda saliera del partido Cambio, fundado por la familia Baldizón.

Pineda asegura que buscan bloquear su candidatura

En sus redes sociales, Pineda dijo que “no le cabía en la cabeza” que el sistema de justicia tuviera en cuenta las demandas que Baldizón pone en su contra para perjudicar su participación en las elecciones.

“¿Cómo quedará visto Guatemala que venga este ex convicto confeso sentenciado por lavado de dinero, con ínfulas de honradez, y que venga a bloquear la elección en el país?”, señaló.

El presidenciable, agregó que “no sabe de dónde salió” el odio personal de Baldizón contra él, porque a su regreso a Cambio, él se retiró del partido.

“Señor Baldizón, por qué no se jubila, ya que le dieron la oportunidad de salir libre y vaya y disfrute sus días que le quedan. No siga con esta guerra que no llegará a ningún lado”, replicó.

Según el candidato, el “pueblo de Guatemala está harto de la corrupción” que Baldizón representa y pide a las cortes y al MP, “no hacerle caso”.

No es posible que un ex convicto, confeso y condenado en EEUU marque la agenda política de esta elección pic.twitter.com/2lJnVzWe7g — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 10, 2023

Baldizón critica difamación hacia su familia

La tarde de este martes, en un video publicado en sus redes sociales, Baldizón respondió a Pineda llamándolo “energúmeno” porque “insulta a medio mundo”.

La denuncia ingresada es por los delitos de sedición, actividad contra la seguridad interior de la nación, amenazas, difamación, acusación y denuncia falsa, informó el político.

“No se puede permitir que en Guatemala salga de la noche a la mañana un energúmeno, que insulta; a una le dice loca a otra le dice bruja. Cualquier cosa que se le diga, se exaspera y comete cualquier tipo de ilegalidad”, declaró.

Según Baldizón el referido “grupo paralelo” que acompaña a Pineda, es un “ejército” que intimida a las personas.

“Vamos a solicitar las medidas cautelares ante la PDH y la CIDH. Tenga paciencia señor Pineda, a cada quien le llega su momento, no se vale insultar y ofender a la gente humilde, a los policías que les ha dicho muertos de hambre”, explicó.

El político, muy molesto, declaró que Pineda difama e insulta a “toda una familia reconocida en Petén”.