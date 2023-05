Ordenan elaborar afiches ante rebeldía de ex fiscal Rudy Herrera

El juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal decretó la rebeldía del ex fiscal Rudy Herrera y ordenó que se impriman afiches para procurar su captura.

Tras una petición del Ministerio Público, el juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal decretó la rebeldía del ex fiscal de la fiscalía especial contra la impunidad, Rudy Herrera, contra quien pesa una orden de captura desde febrero del año pasado por delitos de abuso de autoridad.

Según la decisión del juzgado es que además de declararse en rebeldía, se ordena a la Policía Nacional Civil que se impriman afiches con su fotografía e información necesaria para dar a conocer a la población sobre su búsqueda y que así se brinde información que pueda dar con su paradero.

Herrera, ha asegurado desde el año pasado que se encuentra radicado en Estados Unidos, luego que abandonara el país tras conocerse de los procesos penales en su contra.

Dentro de este mismo caso donde se pretende procesar al ex fiscal, también se ha informado que el próximo lunes se llevará acabo la audiencia para dar cumplimiento a la orden de la Sala Cuarta de Apelaciones de revocar las faltas de mérito dictadas a favor de las ex fiscales Paola Escobar y Aliss Moran así como del ex fiscal Willy Racanac y se les ligue a proceso penal por el delito de abuso de autoridad.

Así también se discutirá si los tres señalados deben o no enfrentar prisión preventiva mientras dura la investigación en su contra.

En este caso se señala a los ex fiscales de supuestamente realizaron anomalías durante los diligenciamientos realizados en la investigación que se llevaba en su momento contra el abogado Denis Herrera Arita dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.

Por Sergio Osegueda