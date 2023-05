Así fue la vida de Tina Turner, icónica cantante que falleció a los 83 años

”Proud Mary” fue una de las canciones representativas de Tina Turner, que mostró su apariencia, su sonido y sus movimientos únicos.

Icono. Sobreviviente. Una reina del rock ‘n’ roll.

Tina Turner comenzó su vida como Anna Mae Bullock en la zona rural de Tennessee. Cuando era adolescente, se mudó a St. Louis, donde conoció al rockero Ike Turner.

El primer éxito en los listados de Ike y Tina Turner llegó en 1960 con “A Fool in Love”, una canción que interpretaron en el programa “Shindig!“. Se casaron en 1962 y en 1966 grabaron “River Deep, Mountain High”. Fue un éxito en el extranjero, pero fracasó en EE.UU. Fuera del escenario, el abuso de drogas de Ike causó estallidos violentos.

Después de años de abuso físico y emocional, Tina dejó a Ike a mediados de los 70 sin nada más que su nombre, y en un momento dependió de los beneficios alimentarios para sobrevivir. A principios de los 80, la versión de Turner de “Let’s Stay Together” reavivó su carrera. “Private Dancer” siguió en 1984, un gran éxito comercial y de crítica. El álbum incluía su única canción número uno, “What’s Love Got to Do with It”. Aunque ella no era una seguidora de ese tema.

También fue el título de una película de 1993 protagonizada por Angela Bassett basada en la autobiografía de Tina.

La propia Turner apareció en películas como “Tommy” de The Who, y “Mad Max Beyond Thunderdome”, cinta en la que cantó el tema principal. Así como el tema de la película “GoldenEye” de James Bond. Un papel importante que rechazó se lo dieron a Oprah Winfrey en “The Color Purple”.

La banda sonora de “What’s Love Got to Do with It” le dio a Turner otro éxito, su favorito personal: simplemente “The Best”.

Turner continuó grabando y haciendo giras hasta sus 80 años. Fue honrada por el Centro Kennedy en 2005 e incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 2021, 30 años después de su primera incorporación como parte del dúo con Ike Turner.

Su fe budista le permitió seguir adelante.