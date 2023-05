TSE señala temor a votar en Estados Unidos por ley antiinmigrante

El TSE asegura que ya está afectando la ley antiinmigrante en Estados Unidos en relación al voto en el extranjero.

El Tribunal Supremo Electoral afrontará un nuevo reto en estas elecciones generales, pero esta vez se basará en el extranjero, ya que según lo informado por el TSE, algunos connacionales estarán absteniéndose de emitir su sufragio por la nueva ley antiinmigrante en Florida, Estados Unidos.

Tentativamente, la situación afectaría 5 mesas electorales: 2 en la ciudad de Miami y tres en Orlando.

Sin embargo, la presidenta del TSE señaló que la Cancillería guatemalteca está realizando varias gestiones ante el Departamento de Estado para que el impacto sea menor en las elecciones.

En las circunscripciones electorales del centro, oeste, este y noroeste de Estados Unidos quedaron definidos hasta ahora 15 puntos a donde los guatemaltecos deberán acudir el domingo 25 de junio. Pero.. ¿Cuáles son?

CIRCUNSCRIPCIÓN SURESTE:

Miami, Florida – Restaurante “EL JACALITO”

Lake Worth – Consulado de Guatemala en Lake Worth

Atlanta, Georgia – Consulado de Guatemala en Atlanta

Raleigh, Carolina del Norte – Consulado de Guatemala en Raleigh

Charlotte, Carolina del Norte – Tu Caja Express

CIRCUNSCRIPCIÓN CENTRO:

Chicago, Illinois – Consulado General de Guatemala en Chicago

Dallas, Texas – Consulado de Atlanta en Dallas

Houston, Texas – Consulado General de Guatemala en Houston

CIRCUNSCRIPCIÓN NORESTE

Trenton, New Jersey – Samuel Naples Center

Queens, New york – Pendiente ya que hay tres opciones

Arlington, Virginia – Iglesia Católica San Antonio de Padua

CIRCUNSCRIPCIÓN OESTE

Los Ángeles, California – Consulado General de Guatemala en los Ángeles

San Francisco, California – City College of San Francisco

San Francisco, California – Consulado de Guatemala en San Francisco

San Diego, California – McCord’s Bakery

Las Vegas, Nevada – Church of Scientology and Celebrity, las Vegas.

Por Marcos Cahuex