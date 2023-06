¿Por qué no quiso regresar a Barcelona? Esto dijo Messi

Lionel Messi reveló este miércoles su futuro en el fútbol y dijo que irá al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS).

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino ahí”, señaló el jugador en una entrevista con los medios Mundo Deportivo y SPORT.

Por su parte, la MLS dijo que todavía no se ha completado un acuerdo con Messi, pero que da la bienvenida a la posibilidad de que juegue en la liga. “Nos complace que Lionel Messi haya declarado que tiene la intención de unirse a Inter Miami y Major League Soccer este verano”, se lee en un comunicado emitido este miércoles. “Aunque falta trabajo para completar un acuerdo formal, esperamos dar la bienvenida a uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos a nuestra liga”.

Sobre la posibilidad de regresar al Barcelona, Messi señaló en su entrevista que “tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”.

Y añadió: “Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”. En ese sentido completó: “Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”.

El astro argentino también explicó que en su decisión por el Inter de Miami pesó el bienestar de su familia. “Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba”.

Horas antes este miércoles, el CEO y propietario del Inter de Miami tuiteó una imagen críptica de una camiseta con el número 10 con un apellido parcialmente revelado, solo se muestran las dos últimas letras “SI”.

Previamente, Guillem Balague, periodista de fútbol de la BBC y The Athletic, informó que Messi y el Inter estaban en conversaciones.

CNN se ha puesto en contacto con la Major League Soccer, el Inter de Miami, el representante de Messi y David Beckham, que forma parte del equipo propietario del Inter de Miami.

Luego de que la relación con el PSG se fracturara y terminara saliendo del equipo al final de la actual temporada, se especulaba de diversos destinos a los que podría llegar el argentino, desde un regreso de ensueño al Barcelona hasta un fichaje por un club de Arabia Saudita.

Sin embargo, la puja la ganó el Inter de Miami, equipo que actualmente se encuentra en el último lugar de su conferencia en la MLS, con solo 15 puntos en 16 partidos disputados.

Algunos informes ya habían vinculado previamente a Messi con un posible fichaje por el Inter de Miami, que es propiedad de David Beckham.

¡¡ES OFICIAL!! LIONEL MESSI ES NUEVO JUGADOR DE INTER DE MIAMI 🇦🇷🇺🇸 ❗️No volverá al FC Barcelona y rechazó la oferta récord de Arabia Saudita. 👏David Beckham lo logró. Así lo anunciaba Leo, que tendrá todo el apoyo local en el próximo mundial de 2026 👇 pic.twitter.com/vRf8EKY3XS — Liga Argentina de Futbol ✪ (@LAF_Mundial) June 7, 2023

Beckham es un conocido admirador de Messi y, en 2019, bromeó: “Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol”, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar al argentino algún día.

Desde entonces han surgido vínculos más serios, y el periódico británico The Times informó en noviembre de 2022 que un acuerdo entre ambas partes estaba cerca. No obstante, en esos momento, el representante de Messi, Marcelo Méndez, dijo que el argentino no estaba en negociaciones para unirse al Inter Miami la próxima temporada y calificó la noticia de “fake news”.

¿Cuándo podría llegar Messi al Inter de Miami?

Si bien no hay una fecha clara de llegada, el contrato de Lionel Messi con el PSG acaba oficialmente el 30 de junio, por lo que su llegada al Inter de Miami, o a cualquier otro club, tiene que ser a partir del 1 de julio.

Asimismo, pese a que ya no tiene partidos con el PSG, en lo que resta de junio tendrá compromisos a nivel selección.

Con Argentina jugará dos partidos amistosos. Uno de ellos ante Australia —equipo al que venció en octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar— el 15 de junio en Beijing, con horario a confirmar. El otro compromiso será el 19 de junio contra Indonesia, en Yakarta, también con horario a definir.

Los números de Messi en la última temporada

Aunque Messi no pudo conseguir una Champions League en las dos temporadas en las que estuvo con el PSG, sí tuvo números consistentes, según datos del sitio especializado Transfermarkt.

En la recién terminada temporada 2022/2023, Messi, en promedio, participó en al menos un gol en los 41 partidos que jugó.

A continuación, te mostramos sus números totales en dicha temporada:

Partidos jugados: 41

Goles: 21

Asistencias: 20

Títulos: 2 (la Ligue 1 de Francia y la Supercopa de Francia)

Los compañeros latinos que tendrá Messi en el Inter de Miami

A diferencia del PSG, donde tuvo pocos compañeros latinoamericanos, en el Inter de Miami hay varios jugadores de diversas partes de América Latina, desde su natal Argentina hasta México.

Y no solo jugadores, sino que también el entrenador interino del club también es latino.

Estos son los compañeros latinos que tendría Messi en el Inter de Miami:

Dixon Arroyo – Ecuador – Mediocampista

Jean Mota Oliveira de Sousa – Brasil – Mediocampista

Leonardo Campana – Ecuador – Delantero

Josef Martínez – Venezuela – Delantero

Rodolfo Pizarro – México – Mediocampista

Nicolás Stefanelli – Argentina – Delantero

Gregore de Magalhães da Silva – Brasil – Mediocampista

Franco Negri – Argentina – Defensa

Javier Morales – Argentina – Es el entrenador interino del equipo desde el 1 de junio de 2023. El nacido en Lomas de Zamora nunca había dirigido a nivel profesional antes de este puesto interino. Los cuatro años pasados se dedicó a dirigir en las categorías juveniles del Inter de Miami.

Hay otros jugadores en el equipo que tienen raíces latinas y también la nacionalidad estadounidense, tales como Víctor Ulloa (México/Estados Unidos), Edison Azcona (República Dominicana/Estados Unidos), David Ruíz (Honduras/Estados Unidos) y Felipe Valencia (Colombia/Estados Unidos).

El Barcelona se pronuncia

El club azulgrana publicó un comunicado en el cual indica que Joan Laporte entiende la decisión del argentino de apartarse del foco que le exigiría regresar al equipo.

Además, se indica que la decisión había sido comunicado al club culé el pasado lunes, por parte del padre del jugador, Jorge Messi.

Según el escrito, ambas partes acordaron realizar un homenaje a Messi sin una fecha específica en particular.