ALas845: Análisis del sistema de procesamiento de datos de Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central

A una semana de las elecciones, en #ALas845 se analizó el sistema de procesamiento de datos que usarán las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central y las críticas que ha recibido.

Marielos Fuentes de Guatemala Visible; y Paul Boteo de la Fundación Libertad y Desarrollo, resaltaron que es una práctica que no es nueva por parte de estas juntas, por lo que no deberían existir suspicacia.

Según Boteo, no debería existir problema pues los resultados están centralizados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para el analista no se sustituye un sistema por otro.

“Adquieren este software para facilitar este conteo y transmisión de datos. Pero igual todo estará centralizado en el sistema del TSE. Se podría comparar con el sistema que se usará en el departamento de Guatemala. Creo que sí vale la pena una inversión en el contexto de la suspicacia al TSE. Hay que recordar que estas personas dan de su tiempo y no trabajan en el tribunal”, dijo Boteo.

Fuentes también estuvo de acuerdo en explicar que el uso de este software hace que las juntas cumplan con la ley en donde se registran sus funciones.

“Esta no es la primera vez, solo que se da mucha información en redes sociales y por eso todos están enterados y pueden pronunciarse. Antes lo hacíamos a mano y no teníamos estas herramientas. El costo para la junta electoral del distrito central es de Q15 y para la otra de Q3.58, por cada votante. Las juntas gracias a este software podrán cumplir con varios temas por ley. Tienen la misión de dar confiabilidad. No confunde con el otro sistema, TREP, que solo publica en pantalla las barras para ver las tendencias y quién está ganando. Pero los resultados oficiales son los que traslada las juntas electorales”, indica Fuentes.

Los expertos concordaron en que no es momento para hacer señalamientos sobre procesos que funcionan e invitan a que se apoye a los integrantes de las juntas que al final hacen una labor ad honorem.

Vea el programa completo: