Luis Hernández Azmitia queda oficialmente fuera de elecciones

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptaron las apelaciones interpuestas por el partido Podemos en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar un amparo definitivo al candidato a diputado Luis Hernández Azmitia, con el cual daban luz verde a la participación de este en el próximo evento electoral.

Sin embargo a criterio de la Corte, Hernández no reúne los requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 113 de la constitución política de la república, pues este aún no resuelve su situación jurídica tras mantener un proceso donde es señalado de violencia contra la mujer y de donde espera conocer si debe o no enfrentar juicio, por lo que hasta que no resuelva su situación este no cumple con dicho requisito.

Con esta decisión, se revoca la resolución de la Corte Suprema de Justicia que en dos ocasiones le había dado luz verde para participar y al ser este el último recurso a resolver, Hernández Azmitia oficialmente queda fuera de la contienda electoral.

En este caso, el partido FCN Nación lo postulaba para que buscara la reelección y pudiera retornar al congreso de la república dentro del listado del distrito central, sin embargo tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad, dicha agrupación podrá participar con tan solo dos candidatos por dicho listado, pues las demás candidaturas fueron declaradas vacantes por el Tribunal Supremo Electoral.

Por: Sergio Osegueda