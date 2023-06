ALas845: Irma Palencia, presidenta del TSE, sobre las Elecciones Generales

La presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia, se presentó al espacio de análisis de ALas845 para exponer sus impresiones sobre las elecciones generales del pasado domingo.

Palencia resaltó que los resultados de los comicios provocaron que los “vientos de fraude se cayeran por sí mismos” y que diversos sectores buscaban un proceso rápido.

“Las personas que manejaron el fraude, se dieron cuenta que las herramientas que se usaron nos dan las certeza de que eso es imposible. Hay un archivo inmutable de las actas, que es a perpetuidad, y no hay forma de que los modifiquen”, explicó.

También enfatizó los incidentes violentos que se dieron en algunos municipios.

“El detonante aparente de esos conatos de violencia, eran que los simpatizantes señalaban a supuestos acarreados. Luego se iban con la junta receptora de votos. Me causó que las papeletas quemadas en Chinautla eran las no utilizadas. Ya no importaba qué estaban quemando. No estamos preparados para aceptar la derrota, con madurez”, explicó sobre los incidentes que se dieron.

La funcionaria además habló sobre las contrariedades que existen entre instancias legales, que alargan las resoluciones legales en cuanto a los electoral.

“El constituyente dio el carácter supremo del TSE, como fue creado. Cuando no hay abogados electorales no se fortalece la praxis y sí se pueden dar arbitrariedades. La modificación que debe darse es a la ley de amparos en el carácter de las competencias. Tenemos el mismo rango constitucional, pero resulta que nos puede revisar una sala de apelaciones, entonces hay incoherencias que habría que profundizarlas”, dijo.

Vea la entrevista completa: