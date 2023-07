ALas845: Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE

A pocos días de haber pasado a segunda vuelta para la Presidencia de la República, Sandra Torres, se presentó al espacio de análisis de ALas8454 para dar sus impresiones sobre la primera vuelta de elecciones y exponer algunos de sus planes de gobierno.

La candidata de la UNE dijo tener algunas dudas sobre las votaciones, sobre todo por el sistema adquirido por las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central.

“Hoy vemos que hay problemas con el sistema que se contrató. Yo lo anticipé. Fue la única candidata que lo denunció. Ahora todos los partidos están alegando de fraude. Lo planteé pero no tuve eco. Ahora se ven las consecuencias”, señaló.

En esta línea, Torres expuso sus dudas sobre el segundo lugar obtenido por Bernardo Arévalo, a quien, explicó, ninguna medición lo colocaba en el balotaje.

“Tenemos duda con los votos en el departamento de Guatemala y con algunos municipios, de acuerdo a nuestras proyecciones. Hubo varias proyecciones porque no se reflejaron los resultados en las últimas encuestas. Pero al final son una radiografía del día. No se explica de dónde sacó los votos Semilla. En ninguna de nuestras encuestas aparecía Bernardo Arévalo, sino otros candidatos. No se reflejaban los votos del candidato Arévalo”, aseguró.

Torres dijo que se enfocarán, de llegar al Ejecutivo, en realizar alianzas sociales y no predominar las políticas.

“Vamos a hacer alianzas con sectores sociales. Las alianzas políticas tendrán que esperar con el Congreso”, añadió.

Volvió a recordar que se basará en propuestas del mandatario Nayib Bukele, como en el ámbito de seguridad, en el que el Ejército volverá a tener protagonismo.

“El Ministerio de la Defensa controlará el sistema penitenciario. Es de combatir la corrupción en ese sistema. Hay que convertirlo en un instituto para que tenga su propio presupuesto. Construiré una cárcel para corruptos. Pasará por el Congreso una ley para que se obligue a los funcionarios a rendir cuentas”, enfatizó y dijo que en 100 días “limpiará” la corrupción en el gobierno.

Sobre otras propuestas, en cuanto a transferencias monetarias condicionadas, la aspirante indicó que se aumentará el monto a las madres.

“Las transferencias monetarias dieron resultados. Sacó de la pobreza extrema al 2% de los beneficiarios. Vimos cómo se logró una cobertura en primaria arriba del 89%, con los Q300 que recibían las madres para mandar a sus hijos a la escuela. Ahora planteamos darles Q700 mensuales”, anunció.

En temas económicos, se mostró en contra de incrementar los tributos y dijo que el nombre de una empresa a la cual, según ella, se evaluará el servicio para evitar desmanes contra los usuarios.

“No aumentaré impuestos. Buscaré bajar los precios de la canasta básica, quitando el IVA y los aranceles. Abordaré los precios de la energía eléctrica. El servicio es malo. Se evaluará a Energuate. Se empujará una ley para que se baje el cobro del alumbrado público”, explicó.

Vea la entrevista completa: