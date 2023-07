Threads de Meta, la competencia de Twitter, ya está disponible

La rivalidad entre Mark Zuckerberg y Elon Musk acaba de subir de nivel. La empresa de Zuckerberg, Meta —propietaria de Facebook e Instagram— anunció una nueva aplicación que competirá con Twitter al ofrecer un espacio rival para las conversaciones en tiempo real.

Aunque se esperaba que Threads saliera a la luz este jueves, según un anuncio en la App Store, muchos usuarios de redes y medios de información confirmaron que la red social ya está disponible. La aplicación parece tener muchas similitudes con Twitter: la descripción de la App Store hace hincapié en las conversaciones, así como en la posibilidad de conseguir seguidores y conectar con personas afines.

Meta dijo que los mensajes publicados en Threads tendrán un límite de 500 caracteres. La compañía informó que la aplicación estará disponible en 100 países a través de iOS y Android.

✨ Threads is here – a new app where you can share updates and join convos ✨

Use your Instagram account to log in and get started 🎉 https://t.co/eEyTigO7WB pic.twitter.com/mCNsx33ZVg

— Instagram (@instagram) July 5, 2023