ALas845: Efectos de la desnutrición en la niñez, a propósito de informe sobre coeficiente intelectual

Un informe sobre coeficiente intelectual del World Population Review el cual asegura que Guatemala ocupa el puesto 196 entre 199 países, fue objeto de análisis en ALas845.

Olav Dirkmaat, Director de CADEP en la Universidad Francisco Marroquín; y Francisco Chew, Coordinador de la Unidad de Nutrición Pediátrica Hospitalaria de la Coordinadora General de Hospitales del Ministerio de Salud, abordaron el tema desde la perspectiva de la desnutrición en el país.

Para Dirkmaat, existen varias falsedades sobre el coeficiente intelectual y fue enfático en asegurar que este tipo de informes tienen más un trasfondo político.

“Hay mucho mito por el coeficiente intelectual. La mayoría de estas comparaciones tiene una base racista. Es para impedir ingreso de migrantes de otros países. Es un poco la relación lógica que la gente quiere probar, pero hay muchos fallos. No mide la inteligencia en la vida real. En Guatemala el coeficiente intelectual está cambiando”, dijo.

Por su lado, Chew, adujo que la desnutrición es un problema en el cual se involucran diversas aristas.

“En desnutrición aguda la prevalencia es menos del 1% y por eso no se le ve como un problema de salud, pero los niños fallecen por este tipo de desnutrición. Es muy importante la ventana de los mil días para que el niño pueda desarrollarse. No solo es alimentación sino todas las circunstancias donde se desarrollan”, explicó.

El experto de la UFM siguió con criticar las bases que toman algunos estudios para reflejar realidades falsas.

“Los datos que circulan no son ciertos. Algunos estudios calculan la desnutrición crónica en base a la canasta básica. No puede ser que en El Salvador el costo de esta sea US$65 y aquí es de US$240 por persona. Entonces claramente se dispara la pobreza y los estudios salen sobre inflados y no reflejan la realidad del país”, dijo.

Chew insistió que existen otros factores alrededor del tema. “La calidad de la enseñanza habría que evaluarla. Ver si los maestros tienen las competencias para educar a estos niños. No creo que solo sea la desnutrición”, dijo.

Vea la entrevista completa: