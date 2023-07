TSE sobre Registradora: “El antejuicio es al cargo, no a la persona”

En conferencia de prensa, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que la directora en funciones del Registro de Ciudadanos, Eleonora Castillo, tiene derecho al antejuicio.

Funcionaria goza de inmunidad

En la cita con la prensa, Irma Palencia, presidenta del TSE, adujo que desconocían a cabalidad la orden de detención sobre la funcionaria, aunque el MP requirió información sobre ella.

“No tenemos la certeza de la orden de la captura, pero creemos que así es por la forma en que se preguntó por parte del MP. Ella estaba en una reunión”, señaló.

Palencia aseguró que Castillo goza del antejuicio como Registradora en funciones.

“De haber una orden de captura no emanaría del MP sino de un juez competente pero no estaría correcta porque no se agotó el antejuicio que ella tiene en este momento”, explicó.

Sobre el allanamiento de hoy a la sede del partido Movimiento Semilla, Palencia aseguró que desconocen las motivaciones o resultados del operativo.

Magistrados dicen desconocer detalles

La presidenta indicó que no han tenido comunicación con la funcionaria, pues desde las 7 horas de hoy se encontraban en una reunión con Juntas Electorales, por lo que durante el día no han visitado la sede del Tribunal, ni se han comunicado con la Castillo.

Palencia insistió en que desconocen al momento la información sobre la orden de captura, pues se encontraban en otras acciones, como el amparo que presentaron ante la CC. “Cuando tengamos la información precisa, el pleno analizara la información”, se limitó a decir.

El magistrado Ranulfo Rojas indicó que tampoco saben sobre la ejecución de una exhibición personal, pues a su parecer (los magistrados), le asiste el derecho de antejuicio a Castillo. “No sabemos del análisis que podría hacer otra persona”, señaló.

Palencia descartó que actualmente trabajadores del TSE hayan presentado su renuncia.