Jamie Foxx habla por primera vez tras su paso por el hospital

El pasado viernes 21 de julio el reconocido actor y músico, Jamie Foxx, publicó un video en su perfil de Instagram donde actualizó a sus fanáticos sobre su situación actual y la experiencia que vivió durante el tiempo que estuvo hospitalizado. En el material audiovisual Foxx comentó que entendía que mucha gente estaba preocupada por su vida y quería algún tipo de pronunciamiento al respecto, pero que él no se encontraba listo para hacerlo hasta este momento.

El actor estadounidense explicó que la razón por la cual no había dado información sobre su estado de salud, fue porque quería que sus fanáticos lo volvieran a ver sonriente, de fiesta, haciendo bromas, actuando en una película o manifestando el humor divertido que lo caracteriza y no en un estado crítico, lleno de tubos y en un ambiente dónde no se sabría sí lograría salir con vida.

Así mismo, en el video Jamie Foxx agradeció a Dios, al personal médico que lo atendió mientras estuvo hospitalizado, a su familia por estar a su lado siempre y mantener su situación hermética, sin decir nada y protegiéndolo en todo momento. Además, el actor enfatizó en que su hermana y su hija fueron quienes le salvaron la vida. Foxx fue visto en Chicago en las últimas semanas, donde recibió un tratamiento médico en un centro que se especializa en brindar atención de rehabilitación a pacientes que presentan discapacidades físicas, lesiones en la columna vertebral o en el cerebro.

Cabe destacar que en el video Foxx desmintió una serie de rumores que circulan por las redes sociales en relación a las secuelas que le habría dejado su hospitalización. El actor declaró “Como pueden ver, los ojos me funcionan bien, no estoy paralizado, mi camino a la recuperación tuvo algunos problemas, pero voy a volver y podré trabajar”. Así mismo recalcó que fue al infierno y volvió en referencia a la experiencia que vivió en las últimos meses.

El vídeo terminó con un agradecimiento por parte del actor a sus fanáticos por las muestras de preocupación y amor que recibió. Además, aclaró que si se lo encuentran en la calle y lo ven muy sensible es debido a la fuerte experiencia que le tocó pasar. Así que pide comprensión por su situación actual. En ninguna parte del video Jamie Foxx reveló detalles específicos de lo que le sucedió.