¿Por qué hay un nuevo aumento de covid-19 en EE.UU. y qué hacer?

Según algunas medidas, la cantidad de infecciones por coronavirus está aumentando, junto con la positividad de las pruebas, las visitas al departamento de emergencias y, lo que es más alarmante, las admisiones hospitalarias.

¿Por qué podría estar ocurriendo este aumento? ¿Qué tan preocupada debería estar la gente? ¿Qué medidas preventivas tienen más sentido? ¿Quién debería considerar cambiar de planes, incluidos los viajes de verano? ¿Y cómo podría impactar todo esto en el regreso a las escuelas, que ya se está dando en algunas partes del país?

Para guiarnos a través de estas preguntas y más, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente se desempeñó como comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Por qué podría haber un aumento en las infecciones por coronavirus en este momento?

Dra. Leana Wen: Ahora estamos en el cuarto verano de la pandemia de coronavirus. Cada verano hasta ahora, Estados Unidos ha visto un aumento en los casos de covid-19. Parte de esto puede deberse a la naturaleza cíclica del coronavirus: hemos visto un aumento en los casos, seguido de un período relativamente más tranquilo, seguido de otro aumento. Este bien puede ser el patrón en el futuro, con dos o más de estas oleadas de infecciones cada año.

Una de las razones del aumento de casos durante el verano, específicamente, puede ser que las personas se reúnan en lugares cerrados cuando hace mucho calor. Esto también podría explicar por qué hay aumentos en las infecciones durante las vacaciones, cuando las personas se reúnen en grupos más grandes en espacios cerrados.

Es importante tener en cuenta que este aumento actual no parece ser impulsado por la aparición de una nueva variante. Según los CDC, todas las variantes existentes son ramificaciones de la cepa ómicron, que surgió por primera vez a fines de 2021.

CNN: ¿Qué tan preocupada debería estar la gente?

Wen: Depende del individuo y de sus circunstancias médicas y personales.

Es poco probable que aquellos que generalmente están sanos y han tenido covid-19 o han sido vacunados, o ambos, se enfermen gravemente si contraen el coronavirus. Si bien las infecciones por covid-19 conllevan la posibilidad de síntomas a largo plazo, y algunas personas siguen optando por priorizar evitar la infección, muchas otras han decidido que, mientras estén bien protegidas contra enfermedades graves, desean reanudar todas las actividades previas a las pandémicas. Las personas de esta categoría deben saber que si los contagios van en aumento, es más probable que contraigan el coronavirus, pero probablemente no necesiten cambiar su día a día porque evitar el contagio ya no es su objetivo.

Aquellos que deberían considerar tomar precauciones adicionales son personas vulnerables a resultados severos. Eso incluye a personas mayores y pacientes con afecciones médicas subyacentes, como problemas crónicos de pulmón, riñón y corazón. Estas personas deben asegurarse de estar al día con sus refuerzos.

Estas personas también deben hablar con sus proveedores de atención médica y saber qué hacer si contraen el coronavirus. Los pacientes deben preguntar si son elegibles para Paxlovid, el tratamiento antiviral, y dónde pueden acceder a él. Si no son elegibles, ¿cuáles son las alternativas? Las personas que tienen un riesgo especialmente alto de infección y aquellas que priorizan evitar el covid-19 por completo también deben considerar usar una mascarilla de alta calidad que se ajuste bien (idealmente una mascarilla N95, KN95 o KF94) mientras se encuentran en espacios interiores concurridos.

CNN: ¿Podríamos ver un regreso al uso de máscaras para todos?

Wen: No, no lo creo. Los requisitos de arriba hacia abajo, como los mandatos de máscaras, deben reservarse para verdaderas emergencias, en las que EE.UU. no está ahora.

Dicho esto, quiero enfatizar la efectividad de usar máscara de manera unidireccional, lo que significa que alguien que quiera protegerse puede hacerlo usando una máscara de alta calidad, incluso si otras personas a su alrededor no están usando una. Las personas con alto riesgo de enfermarse gravemente y que, de otro modo, no deseen contraer la covid-19, deben usar cubrebocas para reducir el riesgo de contraer el coronavirus y otras enfermedades respiratorias.

CNN: ¿Quién debería considerar cambiar los planes de verano, incluidos los viajes y las grandes reuniones?

Wen: Nuevamente, creo que esto debería limitarse a aquellos con alto riesgo de infección, aunque incluso las personas en esta categoría pueden modificar sus planes en lugar de cancelarlos por completo.

Por ejemplo, las personas de alto riesgo pueden usar cubrebocas durante los vuelos y luego optar por cenar solo en lugares al aire libre. Las reuniones también se pueden planificar principalmente al aire libre, y las personas de alto riesgo eligen evitar los componentes de interior.

Las personas que viajan siempre deben tener un plan de lo que sucede si contraen el coronavirus. Lleva pruebas caseras de covid-19 durante el viaje. Conoce dónde acceder a los tratamientos. Y en caso de que alguien necesite hospitalización, ten un plan sobre dónde ir.

CNN: Aquellos que están considerando el refuerzo de la vacuna contra el covid-19, ¿deberían obtenerla ahora o esperar hasta que se lance el nuevo refuerzo en el otoño?

Wen: Esta es una buena pregunta. En este punto, la mayoría de las personas probablemente puedan esperar hasta el lanzamiento del refuerzo actualizado, que los funcionarios federales de salud han dicho que se espera para finales de septiembre o principios de octubre. Este nuevo refuerzo se centrará en las ramas XBB de ómicron, que son las cepas dominantes en la actualidad.

Un grupo de personas que podrían considerar recibir el refuerzo antes son aquellos en la categoría de alto riesgo que aún no han recibido su refuerzo bivalente, el que se lanzó en el otoño de 2022. Si tampoco han tenido covid-19 en el último año más o menos, su inmunidad contra enfermedades graves ha disminuido mucho. En consulta con sus proveedores de atención médica, deberían considerar obtener el refuerzo bivalente actual ahora y luego, en aproximadamente cinco meses, obtener el nuevo refuerzo dirigido a XBB.

CNN: ¿Cómo podría afectar el aumento de casos el inicio del año escolar, que ya está en marcha en algunas partes del país?

Wen: No creo que esta ola de verano deba afectar el regreso a las escuelas o los tipos de precauciones que toman la mayoría de los estudiantes, maestros y familias. Si bien algunas métricas, incluidas las hospitalizaciones, sugieren que los casos pueden estar aumentando, otra métrica, que son los niveles de virus de las aguas residuales, sugiere que la ola puede estar estabilizándose. El aumento actual tampoco es tan severo como lo que vimos, por ejemplo, durante el aumento inicial de ómicron.

Es posible que este repunte de verano refleje la cadencia de infecciones en el futuro, que veremos múltiples períodos cada año de tasas de infección más altas. Una postura sensata es salvaguardar a los que corren mayor riesgo y, al mismo tiempo, minimizar las molestias al resto de la sociedad, incluidas las escuelas.