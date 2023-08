Muere a los 80 años Robbie Robertson, cofundador de The Band y músico de cine

En un comunicado, el gerente de Robertson durante 34 años, Jared Levine, dijo que “Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte, incluida su esposa, Janet; su ex esposa, Dominique; su pareja Nicholas; y sus hijos Alexandra. Sebastian, Delphine y el compañero de Delphine, Kenny. También le sobreviven sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina. Robertson completó recientemente su decimocuarto proyecto de música de cine con el colaborador frecuente Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”.

Nacido en Toronto, Canadá, Robertson tenía raíces tanto en la comunidad Mohawk en la Reserva de las Seis Naciones como en el enclave judío del centro de su ciudad natal.

Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 10 años y seis años más tarde se unió al baterista Levon Helm en los Hawks, la banda de acompañamiento de la estrella de rockabilly Ronnie Hawkins. Fue allí donde Robertson recibió su educación en rock and roll, que eventualmente incluiría a los futuros compañeros de banda Rick Danko, Richard Manuel y Garth Hudson.

Robertson continuaría tocando con Bob Dylan en sus legendarias giras “Going Electric” en 1965 y 1966.

Al mudarse a Woodstock en 1967, Robertson y sus compañeros de banda grabaron las innovadoras “cintas del sótano” con Dylan antes de cambiar su nombre a The Band y lanzar su álbum seminal “Music from Big Pink” al año siguiente. El álbum, que presenta la canción clásica escrita por Robertson “The Weight”, todavía se considera un punto de inflexión en la historia del rock.

En 1969, The Band actuó en el legendario Festival de Woodstock antes de lanzar un álbum homónimo que incluía “Up On Cripple Creek”, compuesto por Robertson, e igualmente el clásico (y muchas versiones) “The Night They Drove Old Dixie Down”.

Como testimonio de su nueva fama, The Band se convirtió en el primer grupo de rock norteamericano en aparecer en la portada de la revista Time.

Siguieron más álbumes, incluido “Stage Fright” en 1970, “Cahoots” al año siguiente que incluía “Life Is A Carnival” y el doble set en vivo “Rock Of Ages” en 1972.

Al año siguiente, The Band actuó ante lo que se convirtió en la mayor audiencia de conciertos de rock de la historia con unas 650.000 personas en el Watkins Glen Festival de Nueva York.

En 1976, The Band se despidió de las presentaciones en vivo con el concierto “The Last Waltz” en la noche de Acción de Gracias. Invitados como Dylan, Eric Clapton, Muddy Waters, Van Morrison, Neil Young y Joni Mitchell se unieron al grupo en el teatro Winterland de San Francisco y en 1978 se estrenó la película del concierto, dirigida por Martin Scorsese, así como una caja de tres discos.

El séptimo y último álbum de estudio de The Band con Robertson fue “Islands”, que se lanzó en 1977. Luego produjo el álbum en vivo “Love At The Greek” de Neil Diamond, fomentando su relación creativa ya que Robertson había dirigido “Beautiful Noise” de Diamond el año anterior.

Robertson también abrió caminos como uno de los primeros rockeros en involucrarse seriamente en la música de cine.

Coescribió, produjo, apareció y compuso la música fuente para la película de 1979 “Carny”, protagonizada por Gary Busey y Jodie Foster. Continuaría creando y produciendo música para “Raging Bull” de Scorsese (1980), “King Of Comedy” (1983) y “The Color Of Money” (1986), que incluía “It’s In The Way That You Use It”, coescrito con Clapton.

Robertson hizo su álbum debut en solitario en 1987 con su álbum homónimo, con los invitados Peter Gabriel y U2.

El álbum incluía la canción “Somewhere Down The Crazy River”, y fue certificado oro, nominado al Grammy y ganó varios premios Juno en su Canadá natal.

Su segundo álbum en solitario, “Storyville”, en 1991, contó con algunos de los músicos más respetados de Nueva Orleans y obtuvo dos nominaciones al Grammy.

En 1994, The Band fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y actuó en vivo en la ceremonia.

Robertson continuó su trabajo cinematográfico, componiendo la música de “Jimmy Hollywood” de Barry Levinson y actuando en “The Crossing Guard”, protagonizada por Jack Nicholson y dirigida por Sean Penn. También produjo el álbum de la banda sonora de “Casino” de Scorsese.

El artista continuó lanzando música en solitario y escribió las memorias “Testimony”, en 2016.

Un largometraje documental basado en el libro y titulado “Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019 y se transmitió en Hulu.

En 2019, Robertson lanzó su sexto álbum de estudio en solitario, “Sinematic”, y su trabajo con Scorsese continuó con su partitura original para la película “The Irishman”.

En el momento de su fallecimiento, Robertson estaba escribiendo sus memorias de seguimiento de “Testimony” y acababa de terminar de componer la música de “The Killers of the Flower Moon” de Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro, que se estrenará en los cines en otoño.

En un comunicado enviado por correo electrónico a CNN más tarde este miércoles, Scorsese, el 14 veces colaborador de Robertson, lo llamó “uno de mis amigos más cercanos, una constante en mi vida y mi trabajo”.

“Siempre podía acudir a él como confidente. un colaborador, un asesor. Traté de ser lo mismo para él”, continuó el cineasta. “Mucho antes de que nos conociéramos, su música jugó un papel central en mi vida, la mía y millones y millones de otras personas en todo el mundo. La música de The Band, y la música solista posterior de Robbie, parecían provenir del lugar más profundo en el corazón de este continente, sus tradiciones, tragedias y alegrías”.

“No hace falta decir que era un gigante, que su efecto en la forma de arte fue profundo y duradero”, agregó Scorsese.

En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar un nuevo Centro Cultural Woodland.