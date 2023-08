Expertos dicen que es hora de volver a usar mascarillas contra el covid-19

Ese consejo debería llegar hasta el presidente Joe Biden, de 80 años, dijo el cardiólogo Jonathan Reiner.

“Los octogenarios constituyen el grupo de mayor riesgo de sufrir complicaciones tras la infección por covid-19 —dijo Reiner—. Al menos hasta que las cifras comiencen a bajar nuevamente, sería apropiado que el presidente Biden tomara algunas precauciones y usara una máscara en las multitudes”.

Otros grupos de alto riesgo incluyen personas con diabetes, cáncer, enfermedades crónicas del hígado, riñones o pulmones, trasplantes de órganos o células madre, VIH u otras condiciones inmunocomprometidas, antecedentes de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares, demencia o problemas de salud mental.

“Si eres cuidador de alguien que tiene un mayor riesgo de sufrir complicaciones después de una infección, entonces creo que también deberías considerar ponerte una mascarilla en lugares públicos”, dijo Reiner, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

“Y dado que las mascarillas que son más efectivas son las N95, que ahora están disponibles, ese es el tipo de mascarilla que debes usar”, añadió.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) instan a las personas a “usar una mascarilla que tenga el mejor ajuste, protección y comodidad” y señalan que algunas personas tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave a causa del covid-19. Pero la agencia no hace una recomendación amplia para que todos adopten máscaras. Eso podría cambiar si las hospitalizaciones alcanzan niveles críticos. Los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas en jurisdicciones que tienen 20 o más personas con covid-19 por cada 100.000 habitantes en hospitales locales, y el uso de mascarillas para personas de alto riesgo cuando entre 10 y 19,9 personas por cada 100.000 están hospitalizadas por el virus.

En general, hubo alrededor de cuatro nuevos ingresos hospitalarios por cada 100.000 personas en todo el país en la semana que finalizó el 12 de agosto, lo que se considera bajo, según los umbrales de los CDC. Ningún condado tuvo niveles altos de hospitalizaciones por covid-19. Pero 85 condados (alrededor del 3% del país) estaban en el umbral medio. Aproximadamente una cuarta parte de esos condados estaban en Florida.

“En el interior, cuando hay mucha gente, hay mucha gente y hay poca ventilación; todavía tengo dudas en este punto, especialmente con el repunte que estamos empezando a ver ahora, que no sé cuándo se estabilizará”, dijo el Dr. Eric Topol, cardiólogo del Instituto de Investigación Traslacional Scripps.

Una nueva variante, BA.2.86, ha captado la atención de los científicos porque está muy mutada, pero hasta ahora sólo se ha detectado en un pequeño número de personas en todo el mundo. Sin embargo, “no se ve bien… en términos de la evolución incesante del virus”, dijo Topol. El virus “sigue encontrando nuevas formas de desafiar a los humanos, de encontrar nuevos huéspedes y huéspedes repetidos, y es implacable”.

¿Qué está pasando con el covid-19?

Los CDC dejaron de informar recuentos agregados de casos de covid-19 este año, pero un número creciente de hospitalizaciones ha generado preocupación entre quienes rastrean la enfermedad.

Los niveles del virus en las aguas residuales de los inodoros, que pueden ser un indicio temprano de un pico de covid-19 en una comunidad, se han duplicado, dijo el Dr. Robert Wachter, profesor y presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco.

“Las hospitalizaciones aún no se han duplicado, pero creo que probablemente lo harán, ya que las cifras van un par de semanas atrás dijo Wachter. Es más riesgoso infectarse ahora que hace uno o dos meses, sin lugar a dudas, probablemente el doble de riesgoso. Si estás tratando de tener cuidado, es hora de volver a ponerte la máscara”.

Aunque las nuevas variantes del coronavirus, como la variante dominante EG.5, podrían no haber impulsado la reciente aceleración por sí solas, podrían ser algo resistentes a la inmunidad proporcionada por las vacunas y refuerzos actuales.

“Además, la mayoría de las personas no han recibido una dosis de refuerzo durante un tiempo, por lo que la inmunidad colectiva es menor que hace seis meses dijo Wachter. El virus ve eso y ve que la mayoría de las caras, narices y bocas están descubiertas y desprotegidas, así que aprovecha esa oportunidad”.

Un nuevo refuerzo diseñado para proteger mejor contra muchas de las cepas de covid-19 que circulan comúnmente saldrá en aproximadamente un mes, y la mayoría de las personas pueden esperar a que esa nueva inyección impulse su inmunidad, dijo el Dr. Peter Chin-Hong, profesor de medicina y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, en San Francisco.

Pero si tienes más de 65 años, estás inmunodeprimido o no has tenido covid recientemente-19 y no has recibido otra dosis del refuerzo bivalente, debes recibirla ahora para protegerte, añadió.

El nuevo refuerzo que llegará este otoño se dirigirá a una familia de subvariantes de ómicron llamada XBB y se espera que brinde una buena protección contra versiones aún más nuevas, dijo Topol, pero los científicos no están seguros de cuán significativo será con BA.2,86.

Entra en acción

Algunas instituciones ya están reaccionando al aumento del covid-19. Morris Brown College en Atlanta anunció el regreso al distanciamiento físico obligatorio y a las máscaras apenas una semana después de que comenzaran las clases en agosto.

Y los pediatras están preparados para el típico aumento repentino del regreso a clases de todo tipo de enfermedades respiratorias, ya sean resfriados, gripe o covid-19.

“Estamos viendo un aumento en los casos de covid-19 y, en general, el porcentaje de pruebas en casas es bajo, por lo que puede haber incluso más casos de covid-19 de los que conocemos, especialmente porque la gran mayoría de los niños no tienen síntomas o tienen síntomas leves”, dijo la Dra. Sara Bode, pediatra y directora médica de clínicas móviles y de salud escolar del Nationwide Children’s Hospital en Columbus, Ohio.

Aún así, la mayoría de los estudiantes no necesitan usar máscaras y en su lugar deberían usar la prevención tradicional, como lavarse las manos, toser en el codo y quedarse en casa cuando están enfermos, dijo Bode, quien preside el Consejo de Salud Escolar de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Sin embargo, si un niño tiene una condición de salud importante que afecta su sistema inmunológico y su capacidad para combatir infecciones, “ahí es cuando recomendaría hablar con su médico sobre la necesidad de agregarle una mascarilla individualmente para ayudar a prevenir la exposición”, dijo.

Si fuera necesario en un brote, podría haber un retorno al uso universal de mascarillas en la escuela, dijo Bode, “pero definitivamente resaltaría y alentaría a las personas a hacer de ese su cambio y no volver al aprendizaje virtual”.

“Aprendimos de la pandemia que los niños deben estar en la escuela. Es realmente importante para su salud social y emocional”, agregó.

Aunque algunos consultorios médicos y hospitales han eliminado gradualmente los requisitos de uso de mascarillas, un grupo de médicos del estado de Washington escribió en un editorial publicado este martes que los entornos de atención médica deben mantener el uso de mascarillas, incluso si la población en general no lo hace.

“El uso de mascarillas también sigue siendo una medida de mitigación importante para proteger la salud de nuestro personal de atención médica, incluidos aquellos que tienen un alto riesgo de sufrir enfermedades graves”, escribieron expertos en Annals of Internal Medicine.