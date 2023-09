Otto Pérez Molina se declara culpable por 3 delitos

En horas de la mañana de este miércoles 6 de septiembre del 2023, el ex presidente de la República, Otto Pérez Molina, se presentó a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B con el objetivo de realizar la audiencia de aceptación de cargos referente al caso “Cooptación del Estado”. En dicho proceso el ex mandatario fue acusado bajo los delitos de “Cohecho Pasivo”, “Fraude” y “Lavado de Dinero”.

Unos minutos después de haber iniciado la audiencia, Otto Pérez Molina aceptó los cargos por fraude, lavado de dinero y cohecho pasivo ante la Juez Eva Recinos. Luego el ex presidente procedió a realizar su declaración. Pérez Molina expresó: “Yo soy el responsable de haber ordenado la construcción del puerto TCQ”. Así mismo el ex mandatario declaró que: “Hicieron una serie de cosas que yo no supervise y que omití, por eso aceptó los tres delitos”.

Además, el ex presidente Otto Pérez Molina durante su declaración, afirmó que no recibió los regalos de los funcionarios como lo asegura el Ministerio Público. Tras concluir con sus declaraciones, el Ministerio Público, solicitó una pena de 10 años de prisión, multas de 4 millones de dólares y otra por 145 millones de Quetzales en contra del ex mandatario.

Redacción: Sergio Osegueda