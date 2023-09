Muestra de asteroide Bennu llegaría a la Tierra tras 7 años

El 8 de septiembre de 2016, la sonda OSIRIS-REx fue lanzada con el ambicioso objetivo de convertirse en la primera misión de la NASA en recolectar una muestra de un asteroide cercano a la Tierra y traerla a nuestro planeta.

Cada paso del viaje de siete años ha sido inesperado, lleno de desafíos y momentos récord que piden a gritos la atención de Hollywood.

La nave espacial del tamaño de una furgoneta de carga llegó a la órbita alrededor del asteroide Bennu en diciembre de 2018, proporcionando imágenes detalladas de la roca espacial con forma de peonza giratoria. Bennu es esencialmente un montón de escombros unidos por la gravedad.

Y cuando OSIRIS-REx se acercó para recolectar una muestra, el evento reveló que la superficie del asteroide es como un pozo de bolas de plástico, que podría haber engullido a la nave espacial si no hubiera retrocedido rápidamente.

Ahora, la saga de la nave espacial que giró alrededor de un asteroide está a punto de llegar a su fin y dará paso a un nuevo y emocionante capítulo de exploración.

Our #OSIRISREx spacecraft is set to deliver NASA’s first pristine asteroid sample on Sunday, Sept. 24. Watch live coverage of reentry and landing starting at 10am ET (1400 UTC): https://t.co/Z9XCBlYOJ0

What else we have planned: https://t.co/9aPAiNGbmn pic.twitter.com/QD8hJh3b9m

— NASA (@NASA) September 19, 2023