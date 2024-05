ALAS845: Iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público

En el análisis #ALAS845, el panel de analistas, sostuvieron una entrevista con Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción y Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público (MP), donde abordaron el tema sobre la Iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público.

Santiago Palomo expresó que casos grandes de corrupción desestimados están a la vista del público como el de las vacunas Sputnik, casos como de Sinibaldi o de Benito. Condenó que por falta de diligencia del MP, son objeto de decisiones judiciales poco estrictas o absoluciones donde premia la impunidad.

“Vemos un continuo de impunidad, liderado o donde hay complicidad por parte del Ministerio Público. Guatemala merece mayor inversión, merece mejores condiciones de vida, merece mejor infraestructura, mejores hospitales, pero no vamos a poder avanzar en una agenda plena de desarrollo de inversión, sino primero fortalecemos nuestras instituciones y por supuesto, fortalecer la institución que tiene bajo su mandato la persecución pública penal”, expresó el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción.

Asimismo, Palomo mencionó que el 8 de diciembre en una conferencia de prensa, el fiscal Curruchiche junto al equipo del ministerio publico dijo que a su parecer las elecciones deben de declararse nulas y que el acta 4 debe ser nula de pleno derecho. Agregó que “el fortalecimiento institucional se debe dar independientemente de quien está a la cabeza de la institución y yo creo que ese es el esfuerzo que se debe desarrollar ahora”.

“No es lo mismo un derecho adquirido que una expectativa de derecho. Se establece un mecanismo de rendición de cuentas con la iniciativa presentada. Hay una falsa dicotomía. El MP reformó su pacto colectivo y ha destituido a varios fiscales, que no podrían decir que no los pueden remover por no haber estado cuando fue la reforma” concluyó Santiago Palomo.

En la segunda parte de la entrevista, el secretario general del MP, Ángel Pineda expresó que es “Lamentable que se usen recursos del Estado para atacar a una institución que investiga casos de corrupción, sobre el partido y de ministros actuales. La Constitución le autoriza al presidente presentar la iniciativa, pero no intentar un fraude de ley”.

Adicionalmente, el secretario del MP, mencionó que “existe una narrativa perversa para engañar a la población”. Asimismo, destacó que la Comisión contra la Corrupción no ha presentado ninguna denuncia.

En relación a denuncias, Ángel Pineda agregó “Actualmente hay denuncias sobre entidades del Ejecutivo. Como es una sobre el CIV. Hay gente que ha aceptado cargos por ilegalidades para la toma de la Usac. Existen declaraciones y se presentarán los antejuicios por el avance de las investigaciones”.

Finalmente, el secretario del MP dijo: “Creo que el presidente ha estado asesorado mal por este tema. La CC ha dado resoluciones también sobre la retroactividad de la ley. La propia Constitución toma en cuenta los 4 años del periodo del presidente y de la fiscal general para que no se entrecrucen”.