Miembros de la Cámara de Representantes cuestionan rol del Secretario Blinken y Samantha Power en Guatemala

Una carta firmada y enviada por miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos cuestiona el involucramiento del Secretario Antony Blinken y la administración de Samantha Power en asuntos internos de Guatemala.

La misiva, fechada el 7 de mayo de 2024, plantea interrogantes sobre las acciones de funcionarios del Departamento de Estado en asuntos internos guatemaltecos.

En la carta se lee textualmente en uno de su párrafos traducidos:

“Los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. y de la USAID no tienen autoridad legítima para presionar por cambios ideológicos en Guatemala que comprometan su Constitución o valores arraigados respecto a la vida y la familia. Además, las herramientas de sanción no deberían utilizarse para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar en una dirección u otra. Tal acción constituye una violación de los principios de soberanía y democracia”

Officials from the U.S. Department of State and USAID have no legitimate authority to press for ideological changes in Guatemala that compromise their Constitution or deeply held values concerning life and family. Further, sanctioning tools should not be used to compel Guatemalan legislators to vote one way or another. Such action is a violation of the principles of sovereignty and democracy.

Además, los congresistas solicitan respuestas a varias preguntas, incluida la posible invitación de diputados a la residencia del Embajador de Estados Unidos en Guatemala.

Entre otras inquietudes, se aborda el tema de las acciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en cuanto al financiamiento de ONG.

El documento lleva la firma de Warren Davidson, María Elvira Salazar, Andy Ogles, Keith Self, Scott Perry, Carlos Gimenez, Christopher Smith, Andy Harris, Debbie Lesko, Andy Biggs y Brian Mast.