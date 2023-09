Al menos 100 personas mueren por incendio en boda en Irak

Al menos 100 personas murieron y otras 150 están heridas en Iraq tras el incendio que se desató en una boda en el distrito de Hamdaniya, en el noreste de la gobernación de Nínive, informó la agencia de noticias estatal INA citando un comunicado del Departamento de Salud de Nínive.

Previamente, la Defensa Civil de Iraq reportó en un comunicado que había al menos una decena de personas muertas.

La causa del incendio fueron los fuegos artificiales, velas y otros materiales utilizados durante la boda en el Al Haytham Wedding Hall, según la declaración.

El primer ministro Mohammed Shiaa Al-Sudani pidió a los ministros del Interior y de Salud que hicieran todo lo posible para ayudar a los afectados por el incendio, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro de Iraq.

Iraqi medical sources talk about more than 30 deaths and 80 injuries so far in the Al-Hamdaniya wedding hall fire.

