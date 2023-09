CSJ no acepta antejuicios contra juez Fredy Orellana

Durante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se realizó este miércoles, los togados han rechazado de forma in limine cuatro solicitudes de antejuicio planteadas en contra del juez Fredy Orellana, en las cuales se aseguraba que este habría cometido algún acto ilícito por haber ordenado la suspensión del partido Movimiento Semilla.

Las solicitudes fueron planteadas por el Parlamento Xinka, un abogado particular, el presidente electo Bernardo Arévalo y la entidad Acción Ciudadana, quienes señalaban un posible abuso de autoridad, entre otros al juez Orellana.

A criterio de la Corte, las peticiones no tenían el fundamento necesario por lo que se procedió a rechazarlas de forma inmediata y no analizar si debían o no ser tramitadas.

En el caso de la solicitud presentada por Acción Ciudadana, esta también llevaba na petición de retiro de inmunidad contra la Fiscal General Consuelo Porras, la cual de igual forma fue rechazada.

Según la información proveniente del Organismo Judicial, la decisión fue por mayoría, pues de los 13 magistrados, Delia Dávila, Felipe Baquiax y Silvia García, votaron en contra de rechazar las acciones.

