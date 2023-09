Destituyen a Jann Wenner de la junta directiva del Salón de la Fama del Rock & Roll

La Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll publicó un comunicado donde dio a conocer la noticia que Jann Wenner quien fungía como miembro de la junta directiva, fue destituido luego de enfrentar una serie de fuertes críticas en relación a unos comentarios que emitió sobre la música de intérpretes femeninas y de raza negra, durante una entrevista con el medio New York Times.

Jann Wenner que es conocido por ser uno de los cofundadores de la emblemática revista Rolling Stone, realizó una entrevista con el medio New York Times donde habló sobre el lanzamiento de su próximo libro titulado “The Masters”. Durante la charla, Wenner dio a conocer que en su obra literaria incluye una serie de entrevistas que realizó a músicos como John Lennon, Mick Jagger, Bob Dylan, entre otros. Además, Wenner habló sobre su decisión de no incluir entrevistas con interpretes mujeres y de raza negra, donde emitió varios comentarios los cuales fueron sumamente criticados. Jann Wener expresó que “La gente tenía que cumplir con un par de criterios, pero era simplemente mi interés personal y mi amor por ellos. En cuanto a las mujeres, ninguna de ellas era lo suficientemente articulada en este nivel intelectual”.

En cuanto a los comentarios sobre el porqué no había incluido entrevistas con intérpretes de raza negra, Wenner declaró “Stevie Wonder, genio, ¿verdad? Supongo que cuando usas una palabra tan amplia como “Maestros”, el error es usar esa palabra. ¿Quizás Marvin Gaye o Curtis Mayfield? Quiero decir, simplemente no se articulaban a ese nivel”. Wenner agregó que “Por el bien de las relaciones públicas, tal vez debería de haber buscado un artista negro y una mujer para incluir aquí que no estuvieran a la altura del mismo estándar histórico, solo para evitar este tipo de críticas”. La entrevista realizada a Wenner con el New York Times fue publicada el pasado viernes 15 de septiembre. El sábado 16, Jann Wenner a través de Little, Brown and Company que es la editora de “The Masters”, emitió un comunicado donde abordó los comentarios que realizó en su entrevista y se disculpó por los mismos. En el documento Wenner expresa lo siguiente: “En la entrevista que realicé con The New York Times hice una serie de comentarios los cuales disminuyeron las contribuciones, el genio y el impacto de los artistas negros y mujeres, y pido disculpas de todo corazón por dichos comentarios”.

Así mismo en el comunicado Wenner expresa que su libro “The Masters” es una colección de entrevistas que realizó durante varios años y que a su criterio le parecieron que representan de la mejor manera la idea del impacto que ha tenido el Rock & Roll. Además, Wenner declaró que es consciente de las repercusiones que nacieron a partir de sus comentarios, por lo que pide una disculpa y acepta las consecuencias de sus actos.

Jann Wenner junto a Ralph J. Gleason fundaron la revista Rolling Stone en el año de 1967. En el 2017 la emblemática revista fue puesta en venta. Wenner ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2004. Además, se le atribuye de ser cofundador de la Fundación Salón de la Fama del Rock & Roll. Su próximo libro “The Masters” salió a la venta el pasado 26 de septiembre.