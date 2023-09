“No había necesidad de llegar a los golpes” declararon los magistrados ante allanamientos del MP

Al medio día del pasado viernes 29 de septiembre, el Ministerio Público se presentó en la sede del Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de llevar a cabo una diligencia de allanamiento por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, donde solicitó información a los magistrados y a la Supervisión. La FECI solicitó las actas que contienen los resultados del proceso electoral del presente año.

En horas de la mañana de este sábado 30 de septiembre, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se pronunciaron debido a una serie de incidentes registrados en el ente rector, donde presuntamente las autoridades del Ministerio Público que realizan los allanamientos, tuvieron una actitud violenta durante el desarrollo de la diligencia. Los Magistrados dieron a conocer que pusieron el equipo y documentos requeridos a disposición de las autoridades del Ministerio Público, sin embargo, estos tuvieron gestos abruptos durante el allanamiento. Así mismo se informó que varias bolsas electorales quedaron dispersas en varios lugares de la sede del TSE tras la diligencia.

La Magistrada Blanca Alfaro indicó que junto a otros magistrados y autoridades del Tribunal Supremo Electoral, han estado presentes en la sede del ente rector desde que iniciaron las diligencias el pasado viernes 29 de septiembre. Esto con el objetivo de brindar apoyo y generar el diálogo con las autoridades del Ministerio Público para que el procedimiento fuese lo más completo posible. Sin embargo, la magistrada declaró que la actitud con la que las autoridades del Ministerio Público realizaron las diligencias, resultó complicando la comunicación entre ambas partes.

Alfaro expresó que “En la diligencia se hizo lo que ellos quieren, no había necesidad de llegar a los golpes, ni de que lo empujaran y botaran a uno”. En cuanto a las cajas electorales que contienen las actas electorales que se llevaron las autoridades del Ministerio Público, Alfaro informa “Que se les informó que las cajas las regresarán el miércoles, pero que no saben como pueden abrir una caja que ya salió, documentos que quedaron perdidos, porque no saben a donde pertenecen”. Alfaro comentó que las autoridades del Ministerio Público no siguieron un orden para extraer fotocopias de los documentos, lo que resultó que varios quedarán totalmente desordenados y apilados entre sí. El problema es que actualmente no se sabe con exactitud a que cajas pertenecen ciertas actas debido al problema previamente mencionado.

