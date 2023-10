ALas845: bloqueos en carreteras como freno a la inversión

En el espacio de análisis de ALa845 se discutió como los bloqueos frenan la inversión. Este miércoles se cumplen 3 días consecutivos de manifestaciones que bloquean el tránsito en varios sectores del país.

Los invitados fueron, Olav Dirkmaatm Director del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP); y Javier Nuñez Presidente del Consejo Consultivo del ICE.

Ambos analistas concordaron que los bloqueos si se mantienen a largo plazo, pueden desincentivar la inversión en el país que además necesita de estas iniciativas de empresarios.

Según Nuñez, si las protestas en carreteras se mantienen, esto también puede incrementar los precios que repercuten en el sector que al final será el más afectado: los consumidores.

Por su lado, Dirkmaat aludió que otro de los sectores afectados, es el turismo, al desincentivar que viajantes regresen al país o lo ubiquen como uno de sus destinos.

“El turismo y los productos perecederos son los más afectados. La gente no puede tener un día natural formal. Si no llegan, se tardan más, son días perdidos de trabajo. Los bloqueos simbólicos, pues son una señal de subdesarrollo. Una señal que se da es que el Estado de Derecho no funciona”, dijo.

Nuñez también citó las repercusiones en puertos que dejan una mala imagen de Guatemala en el mundo.

“El barco no esperará a que lleguen los productos y esto significan pérdidas. Estos bloqueos pueden hacerlo mucho daño a la reputación del país”, señaló.

