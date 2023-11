Estados Unidos sanciona a exfuncionarios por actos de corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció la imposición de sanciones a 3 ex funcionarios de gobierno asegurando que por haber participado en actos de corrupción tanto ellos como sus familias no son elegibles para entrar a dicho país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado a conocer que ha procedido a declarar a los ex ministros de gobernación y energía y minas Gendri Reyes y Alberto Pimentel, así como al ex viceministro de desarrollo sostenible Oscar Pérez como personas no elegibles para ingresar a dicho país, al considerar que participa en actos de corrupción.

"Reyes, Pimente y Pérez aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos".

Por lo que dichas acciones a criterio de estos socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental de Guatemala.

Ante esto, el Departamento señala que se le retirarán las visas a los ex funcionarios, misma sanción aplica para los hijos y esposas de estos quienes no podrán ingresar a territorios estadounidenses.

Estas acciones se suman a las anunciadas previamente en contra de una docena de personas a quienes Estados Unidos señala de intentar socavar el proceso electoral y democrático de Guatemala.

