Estados Unidos aplica Ley Magnitsky contra Miguel Martínez

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ha designado al ex jefe del desaparecido Centro de Gobierno, Miguel Martínez para que se le aplique las sanciones contenidas en la Ley Magnitsky, con lo cual se le veda de toda actividad comercial en dicho país.

Por medio de un comunicado se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado al ex jefe del desaparecido Centro de Gobierno, Miguel Martínez como una persona a quien se le aplicara la ley Magnitsky.

Dicha ley creada en Estados Unidos para castigar a personas involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas, corrupción y violaciones a los derechos humanos, consiste en la aplicación de sanciones que van desde la prohibición de ingresar al país norteamericano hasta la congelación de sus activos extranjeros, así como sancionar a todo aquel pretenda tener algún tipo de relación comercial con la persona designada dentro de esa ley.

En ese sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro indico que se designa a Martínez para aplicarle esta ley dado “su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales.”.

La OFAC afirma que Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco, según palabras del sub secretario de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson.

Las autoridades estadounidense indica que a partir de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de la persona descrita anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC, además de bloquear cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas volqueados a menos que estén autorizadas por una licencia general o especifica emitida por la oficina.

Por su parte, Martínez en sus redes sociales afirmó: “Primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. No me intimidaran, con la frente en alto, aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen. No soy funcionario público y me siento orgulloso de haber pertenecido al mejor gobierno de la historia. De listas no se ha escrito la historia sino de hombres y mujeres valientes. Guatemala libre, soberana e independiente”.

Por Sergio Osegueda