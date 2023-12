CC rechaza apelación y confirma decisión de CSJ por allanamientos en TSE

La Corte de Constitucionalidad rechazó una apelación presentada por el abogado Edie Cux con lo cual confirman la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no conocer un amparo que pretendía frenar los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por el abogado Edie Cux con la cual pretendía que se ordenara a la Corte Suprema de Justicia que se conociera un amparo que fue interpuesto en su momento en contra de los allanamientos que el Ministerio Público realizado en sedes del Tribunal Supremo Electoral.

Según explican los magistrados, no se acepta la apelación ya que este no es la persona autorizada para promover dicha acción y por lo tanto no puede intervenir dentro del proceso.

Con esta decisión se confirma la decisión de la Corte Suprema de justicia de no conocer el amparo, pues “en la esfera de sus derechos fundamentales, estos no tienen relación directa con lo que denuncia”, refiere la decisión del tribunal constitucional.

Dicha acción de amparo fue interpuesta en su momento con la finalidad de impedir se continuarán con los allanamientos que se realizaron tanto en la sede del COPE como en el Tribunal Supremo Electoral en donde la Fiscalía Especial de la Impunidad, secuestró las cajas que contenían el material electoral del pasado evento electoral.

Por Sergio Osegueda