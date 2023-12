Javier Milei juró como presidente de Argentina

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, juró como presidente este 10 de diciembre en una ceremonia en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires.

Milei resultó electo en el balotaje celebrado el 19 de noviembre, en el cual obtuvo el 55,9% de votos frente al 44% que obtuvo Sergio Massa, actual ministro de Economía y excandidato del oficialista Unión por la Patria.

Numerosos líderes de la región y el mundo asisten a la ceremonia, entre ellos Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay; Gabriel Boric, presidente de Chile; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.

Minutos después de jurar como presidente de Argentina, Javier Milei abandonó, junto a su hermana Karina, el Congreso de la Nación en una caravana, con destino a la Casa Rosada.

El expresidente Mauricio Macri, una figura importante para la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, celebró este domingo el discurso que el libertario ofreció desde las escalinatas del Congreso: “No puedo estar más de acuerdo”.

“Felicitaciones presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”, escribió el líder del PRO en su página oficial.

Durante su primer discurso, Milei ofreció un panorama de la economía argentina y anticipó un fuerte ajuste: “No hay plata. No podemos endeudarnos, no podemos emitir y no podemos seguir asfixiando al sector privado con impuestos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”.